اللحظات الأخيرة لـ«شروق» عروس الجنة.. نعاها والدها بكلمات مؤثرة وسبب وفاتها غير متوقع

رحلت في صمت تاركة ورائها إرثًا كبيرًا من المحبة في قلوب أسرتها وأصدقائها، بعدما خاضت حربًا طويلًا مع السرطان واستطاعت التغلب عليه، لتفارق شروق عروس الجنة الحياة بشيء غير متوقع، تاركة في قلب والدها جرحا غائرا من الصعب التئامه.

وأعلن والدها محمد رجب وفاتها وكأنه يدعو لحفل زفافها، الأمر الذي أثار حالة من التعاطف معها، ليدعوا لها الجميع، وظن الكثيرون أن سبب وفاتها مرض السرطان، الأمر الذي نفاه والدها ليروي اللحظات الأخيرة في حياتها: «علشان نقفل على الموضوع ده كل ما تم نشره على المواقع الإخبارية من وفاه بنتي بمرض السرطان، عارٍ عن الصحة، بنتي بطلة من أبطال المرض وانتصرت عليه الحمد لله».

اللحظات الأخيرة في حياة شروق عروس الجنة

جاءت وفاة شروق عروس الجنة بسبب مرض غير السرطان عكس ما توقع البعض: «الوفاة كانت قدر ربنا بسبب دور كحة عادي، نتيجة ميكروب في الجو أدى الى ضعف عضلة القلب، وكل مشكلتنا كانت ضعف العضلة، وسبحان الله والحمد الله، كانت إرادته أن تنتصر على المرض اللعين وتنتقل إلى ربها بحالة طارئة ممكن تصيب أى شخص، واحتسب بنتي بطلة وشهيدة عند ربنا؛ اللهم تجمعنا بها على خير» وفقًا لوالدها.

كيف نعاها والدها عند الوفاة

«الدعوة عامة فرح بنتي شروق بعد صلاة الظهر من جامع القبلي إنا لله وإنا إليه راجعون» بهذه الكلمات المأساوية عبر والد «شروق» عن حزنه الشديد بسبب وفاة فلذة كبدة ويمكن استعراض بعض المعلومات عنها فيما يلي: