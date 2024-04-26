كيفية التصالح في قضايا مخالفات المباني بعد صدور حكم بها.. قانوني يجيب

تمتلئ ساحات المحاكم بقضايا مخالفات البناء، لأن المواطنين يتجهون لتسوية أوضاع العقارات المملوكة، ونشرح لكم في سطور كيفية التصالح في مخالفات البناء عند صدور غرامة على المخالف.

أشكال مخالفات البناء

قال محمود جمال المحامي، إن مخالفات البناء تتخذ عدة أشكال، ومنها أن يقوم المواطن بالبناء على الأرض بدون ترخيص من الأساس، أو البناء بالترخيص ولكنه يخالف الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر، أو مخالفة بنود الترخيص كأن يقوم بمخالفة الارتفاع المنصوص عليه في الرخصة.

طريقة التصالح على المخالفات

وأضاف جمال في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عدة عقوبات قد تصدر ضد مخالف البناء أيا كان نوع هذه المخالفة، فقد تصدر ضده غرامة أو عقوبة بالحبس أو الاثنين معاً، فإذا صدر حكم بالغرامة فيقوم المخالف بإجراء معارضة في الحكم ودفع الغرامة ومن ثم يتسلم نموذج التصالح من الحي والذهاب به إلى المحامي العام مع رافاق طلب إيقاف عقوبة استناداً إلى نموذج التصالح الصادر من الحي.

وأيضاً في حالة وجود حكم نهائي سواء كان حضوري أو غيابي فللمخالف ان يقوم بإستخراج نموذج التصالح بعد إستيفاء الشروط المطلوبة من الحي وتقديم طلب وقف تنفيذ عقوبة في مكتب المحامي العام لايقاف العقوبة .