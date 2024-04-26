6 مستندات مطلوبة لفتح مطعم أو مقهى في الجيزة

حددت محافظة الجيزة أبرز الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي في المركز أو الحي التابعين له، لاستخراج ترخيص بفتح محل أو مقهى أو مطعم في أحياء المحافظة.

في السطور التالية نعرض أبرز المستندات المطلوبة التي يجب تقديمها للمركز التكنولوجي بالمحافظة من أجل استخراج ترخيص بفتح محل أو مقهى أو مطعم.

الأوراق المطلوبة لفتح محل أو مقهى

وذكرت محافظة الجيزة في بيان لها، أبرز الأوراق المطلوبة لفتح محل أو قهوة أو مطعم وهي كالتالي:

1- صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

2- شهادة من إدارة التجنيد بموقف التقدم من التجنيد (إذا كان سنة بين 21 و30 سنة).

3- صورة عقد الإيجار أو الملكية

4- خريطة مساحية للموقع والرسومات الهندسية للمحل او المقهي والمطعم.

5- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية السنوية للمحل.

6- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص.

سداد التأمينات الاجتماعية

وفي حال إتمام تنفيذ الاشتراطات المطلوبة في المحل المطلوب الحصول على ترخيص له، يجب تقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم وصورة البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصول.