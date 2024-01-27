«لو هتغير نشاط مشروعك».. المستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل

يحتاج الأشخاص في بعض الأحيان إلى تعديل ترخيص محل عام أو تجاري، يستخدمه لكسب قوت يومه، والعمل به أو تشغيله مع آخرين في أي غرض للبيع والشراء، وتيسيرا على المواطنين تتيح المراكز التكنولوجية بالمحافظات خدمة تعديل ترخيص محل عام.

يمكن لأصحاب المحال العامة التقدم بطلب تعديل ترخيص محل للمركز التكنولوجي في الحي، أو المدينة التابع لها.

الأوراق المطلوبة لتعديل ترخيص محل

وعلى الراغبين في تعديل ترخيص محل إحضار الأوراق والمستندات التالية، وتقديمها للمركز التكنولوجي التابع له:

1- صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

2- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

3- أصل رخصة المحل لاعتماد التعديل.

4- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

5- صورة عقد الإيجار «في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات»، والأصل للاطلاع.

6- 4 نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات بشرط أن تكون معتمدة من مهندس نقابي، ومستوفاة الدمغة الهندسية.

7- الشهادات الصحية «إذا ترتب على التعديل زيادة في عدد العمال».

8- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

9- إيصال سداد رسم المعاينة المبدئي.

أماكن المراكز التكنولوجية في الجيزة

وتقع المراكز التكنولوجية في في كلا من

- العجوزة والدقي.

- بولاق الدكرور.

- العمرانية.

- جنوب الجيزة.

- الهرم.

- الوراق.

- جنوب الجيزة.

- كرداسة

- الواحات البحرية

- البدرشين.

- الحوامدية.

- أطفيح.

- الصف.

- أوسيم.

- منشأة القناطر.

- أبو النمرس.

- المركز التكنولوجى الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية لدعم الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والمصانع.

وتقدم المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات الهامة لأصحاب المحال ومنها: «ترخيص بفتح محل – تجديد رخصة تشغيل محل – نقل رخصة محل – إلغاء رخصة محل».