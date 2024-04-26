تحرير محاضر تموينية في حملة مكبرة بالبحيرة

شهدت مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، تنفيذ حملة تموينية بالاشتراك مع قوة من مباحث التموين، لمراقبة الأسواق والأسعار، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

حملة تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط عدة مخالفات كما يلي:

- تحرير 8 محاضر سلع مجهولة المصدر، وضبط 8364 كيلو دواجن مجمدة، 1000 كيلو أسماك مجمدة، و500 كيلو كبدة مجمدة و120 جوال أرز أبيض، و120 جوال لب كوسة مستوردة، و50 جوال أسمنت، جميعها سلع مجهولة المصدر.

- تحرير 3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

- تحرير محضرين علامات وبيانات، وضبط كمية قدرها 2500 لتر صابون سائل مجهول المصدر.

- تحرير 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار بالمخابز السياحية.

متابعة الأسواق والمحال التجارية

وتأتي الحملة التموينية طبقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حيث شددت على ضرورة متابعة الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.