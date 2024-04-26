محافظ أسيوط: لا تهاون في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع متابعة أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات.

لا تهاون في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأكد محافظ أسيوط أنه لا تهاون في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بكافة قرى ومراكز المحافظة، وتنفيذ الإزالات للتعديات التي يتم رصدها في المهد للحفاظ على حق الدولة والشعب والأرض الزراعية وتوفير الأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه أصدر تكليفاته لقيادات المحافظة بالإشراف على المراكز والأحياء المحافظة للتأكد من تنفيذ التكليفات الخاصة في هذا الشأن.

التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف

وأشار إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة، كما سيتم إيقاف الدعم التمويني الخاصة بهم، موجهًا مسؤولي الزراعة ورؤساء المراكز بتحرير محاضر للمخالفين وإرسالها إلى مسؤولي التموين لإيقاف الدعم.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ المرحلة الثالثة للموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، حيث بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من إزالة لتعديات 100 حالة على أراضي أملاك دولة، واسترداد مساحة 48 فدانا و6 قراريط أرض زراعية و6226 مترا أرض مبان، وتم تسليمها لجهات الولاية، كما تم إزالة 87 حالة بإجمالي مساحة 14 ألفا و433 مترا بمراكز وقرى المحافظة.