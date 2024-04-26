عضو غرفة التطوير العقاري: تزايد الطلب على تأجير الوحدات السكنية يوميا

كشفت عبير عصام، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن تزايد الطلب على تأجير الشقق والوحدات السكنية بشكل يومي، ما يجعلها محط اهتمام كبير في أسواق العقارات، خاصة في مناطق مثل 6 أكتوبر.

أكدت «عصام الدين» لـ«الوطن» أن أسعار الإيجار اليومي في مناطق مثل 6 أكتوبر قد شهدت زيادة ملحوظة ويمكن أن تتجاوز هذه الأسعار الـ1000 والـ1500 جنيه بسبب الطلب الكبير على الوحدات السكنية خلال فصل الصيف، وتعود هذه الزيادة في الأسعار إلى عدة عوامل، بما في ذلك قرب تلك المناطق من المراكز التجارية والترفيهية والمستشفيات.

الوحدات السكنية المملوكة للمواطنين أصبحت مصدرا للدخل

أوضحت «عصام الدين» أن الوحدات السكنية المؤجرة أصبحت مصدراً هاماً للدخل للعديد من الملاك فيعتبر تأجير الشقق السكنية دخلاً إضافياً ومستقراً خاصة في فصل الصيف، حيث يتزايد الطلب على الإيجارات القصيرة المدى وهذا يعني أن الملاك يمكنهم تحقيق أرباح مجزية من استثماراتهم العقارية وتأجير الشقق بشكل يومي.

لفتت «عصام الدين» إلى أنه يمكن القول إن تأجير الشقق السكنية بشكل يومي في مناطق مثل 6 أكتوبر قد أصبح مربحاً للغاية ويشهد طلباً متزايداً لقرب تلك المناطق من المراكز التجارية والترفيهية والمستشفيات يعزز قيمتها كمكان مثالي للإقامة.

المزايا التي تقدمها الشقق السكنية

وأضافت عضو غرفة التطوير العقاري، أن تأجير الشقق السكنية بشكل يومي أصبح خيارًا شائعًا للمسافرين والزوار الذين يرغبون في الحصول على تجربة إقامة فريدة ومريحة ويمكنهم الاستمتاع بالمزايا التي تقدمها الشقق السكنية مثل الخصوصية والمرونة في الإقامة والمساحة الإضافية المتاحة.

شددت «عصام الدين» على أنه بالنظر إلى هذا النمو المتزايد في سوق تأجير الشقق السكنية اليومي في مناطق مثل 6 أكتوبر، يمكن اعتبارها فرصة استثمارية جديدة ومجدية للمستثمرين العقاريين ويمكنهم الاستفادة من الطلب المتزايد وتحقيق عائد مالي مستدام من تأجير الشقق السكنية.