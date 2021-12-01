أسعار ومواصفات الشقق في مشروع عصفور الجنة بـ6 أكتوبر.. الحجز بدأ اليوم

بدأ الجهاز المركزي للتعمير، والتابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم في استقبال طلبات المواطنين للحجز في مشروع عصفور الجنة بمدينة 6 أكتوبر والمُتمثل في 118 وحدة سكنية جاهزة للاستلام، وكاملة التشطيب والمرافق للبيع بنظام التخصيص، وبتسهيلات في السداد.

شقق مشروع عصفور الجنة

ويتمثل الطرح في مشروع عصفور الجنة في نحو 118 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح من 71 إلى 82 متر مربع، مع توافر أعداد محدودة بمساحات 137 متر مربع، جاهزة للتسليم الفوري مع حصة في الأرض ومستوى تشطيب ممتاز، كما يمكن التقسيط من 5 سنوات حتى 15 عامًا طبقًا لرغبة العميل، إذ يقع المشروع في القطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر.

طريقة الحجز في مشروع عصفور الجنة

ويتم الحجز في مشروع عصفور الجنة بعد شراء كراسة الشروط نظير دفع 300 جنيه، ثم يتم التقديم والحجز من خلال مقر الجهاز بحلوان، والمعاينة يوميًا عدا يوم الجمعة بموقع المشروع بمدينة 6 أكتوبر، ويكون التخصيص بأسبقية سداد جدية الحجز.

أسعار شقق نموذج عصفور الجنة

ويتراوح سعر شقق الإسكان بمشروع عصفور الجنة بين 370 إلى 430 ألف جنيه، ووضع الجهاز شرط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ويعتبر قانون 182 لسنة 2018 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط مكملًا لهذا الإعلان.

شروط تخصيص شقق عصفور الجنة

- يتم سداد 10% كجدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية.

- يتم سداد دفعة تخصيص 10% خلال أسبوع من سداد جدية الحجز.

- يتم سداد دفعة استلام 25% خلال شهرين من سداد جدية الحجز.

- الـ50% المتبقية يمكن تقسيطها على أقساط شهرية لمدة «5 سنوات / 10 سنوات / 15 سنة» وفقًا لإمكانيات ورغبة العميل بفائدة تعادل 7% سنويًا.

- يتم منح العميل خصم 3% في حالة السداد الفوري.