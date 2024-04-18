«التنمية الحضرية»: مزاد علني لبيع وحدات سكنية ومحال تجارية في طنطا

أعلن صندوق التنمية الحضرية، التابع لمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية عن مزايدة علنية لصالح الصندوق، لبيع عدد من المحلات التجارية، والوحدات السكنية، والصيدليات.

موعد جلسة المزاد العلني

وقال صندوق التنمية الحضرية، إن المزايدة العلنية لبيع 13 محلا تجاريا بمساحات تبدأ من 12 مترا وتصل إلى 40 مترا، و 5 وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات تبدأ من 72 متر وتصل إلى 100 مترا، بالإضافة إلى صيدليتين بمساحات تبدأ من 45 مترا وتصل إلى 58 مترا، موضحا إمكانية دفع 25% والإستلام الفوري بمدينة طنطا.

أرقام التواصل مع صندوق التنمية الحضرية

وأوضح صندوق التنمية الحضرية، أن البيع سيكون بنظام المزاد العلني عبر جلسة يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024، الساعة 1 ظهرا، وأكد أنه بإمكان المواطنين الاستفسار أو تسجيل البيانات عبر الرقم 01009990009 أو 19463.