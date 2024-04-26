تجهيز لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بمدارس مطروح

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن الاستعدادات النهائية بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني على مستوى جميع الإدارات التعليمية في نطاق محافظة مطروح، وإدارات الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم، بالإضافة إلى إدارة سيوة التعليمية.

تجهيز اللجان في محافظة مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إنه يجري التنسيق بين مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس التي ستعقد بها لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، لتجهيز جميع اللجان الامتحانية للامتحانات ومراجعتها قبل انطلاقها.

مواعيد امتحانات النقل الفصل الدراسي الثاني

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لـ«الوطن»، انطلاق امتحانات النقل للصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي، وصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والثانوي الصفين الأول والثاني الثانوي الفني والعام في 8 مايو المقبل.

مراجعة اللجان والمطبعة السرية

وأوضح أن هناك متابعة حاليا من مديرية التربية والتعليم بالمرور على جميع اللجان للوقوف على جميع الاستعدادات بها ودعمها بالاحتياجات اللازمة لتكون جاهزة تماما قبل موعد انطلاق الامتحانات، كما يجري متابعة المطبعة السرية ومركز توزيع الأسئلة بشكل مستمر.