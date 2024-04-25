موعد صلاة الجمعة غدا مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي

يبدأ غدا الجمعة العمل بالتوقيت الصيفي رسميا، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، لتتغير مواعيد ومواقيت الصلوات الخمس، وموعد صلاة الجمعة في القاهرة الكبرى والمحافظات.

موعد صلاة الجمعة غدا

ووفق التوقيت الصيفي، تتغير مواقيت الصلاة 60 دقيقة في جميع المحافظات ومنها صلاة الجمعة غدا، حيث تكون في تمام الساعة 12:53 بتوقيت القاهرة الكبري، ويستمر العمل بالمواقيت الجديدة للصلوات حتى 25 أكتوبر 2024، حيث يتم العودة للعمل بالتوقيت الشتوي.

- موعد صلاة الجمعة في القاهرة 12:53 م

- موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية 12:57 م.

- موعد صلاة الجمعة في العاصمة الإدارية الجديدة 12:50 م.

- موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية 12:49 م.

- موعد صلاة الجمعة في المنصورة 12:52 م.

- موعد صلاة الجمعة في الزقازيق 12:52 م.

- موعد صلاة الجمعة في أسيوط 12:53 م.

- موعد صلاة الجمعة في سوهاج 12:51 م.

- موعد صلاة الجمعة في بني سويف 12:53 م.

- موعد صلاة الجمعة في المنيا 12:55 م.

- موعد صلاة الجمعة في قنا 12:47 م.

- موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:46 م.

- موعد صلاة الجمعة في مطروح 12:47 م.

- موعد صلاة الجمعة في الفيوم 12:54 م.

- موعد صلاة الجمعة في العلمين 01:01 م.

- موعد صلاة الجمعة في بورسعيد 12:49 م.

- موعد صلاة الجمعة في رفح الجديدة 12:41 م.

- موعد صلاة الجمعة في الغردقة 12:42 م.