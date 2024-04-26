رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

موعد صلاة الجمعة بعد تطبيق التوقيت الصيفي

كتب:

رحاب عبدالراضي
02:27 ص | الجمعة 26 أبريل 2024
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي منذ الثانية عشر منتصف الليل اليوم، ليتم تغيير مواعيد العديد من الهيئات والتوقيات المختلفة، ومواقيت الصلاة، ومنها موعد صلاة الجمعة.

وتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، ليبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، وفي السطور التالية، نعرض موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 26 أبريل.

موعد صلاة الجمعة بعد تطبيق التوقيت الصيفي

موعد صلاة الجمعة في القاهرة 12:53 

- موعد صلاة الجمعة في العاصمة الإدارية الجديدة 12:50

- موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية 12:57.

- موعد صلاة الجمعة في المنصورة 12:52.

- موعد صلاة الجمعة في الزقازيق 12:52.

- موعد صلاة الجمعة في أسيوط 12:53.

- موعد صلاة الجمعة في سوهاج 12:51.

- موعد صلاة الجمعة في بني سويف 12:53.

- موعد صلاة الجمعة في المنيا 12:55.

- موعد صلاة الجمعة في قنا 12:47.

- موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:46.

- موعد صلاة الجمعة في مطروح 12:47.

- موعد صلاة الجمعة في الفيوم 12:54.

- موعد صلاة الجمعة في العلمين 01:01.

- موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية 12:49.

- موعد صلاة الجمعة في بورسعيد 12:49.

- موعد صلاة الجمعة في رفح الجديدة 12:41.

- موعد صلاة الجمعة في الغردقة 12:42.

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة في القليوبية بعد تطبيق التوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة في سوهاج بعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد بعد التوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة في الأقصر بعد بدء التوقيت الصيفي.. هل يتأخر أذان الجمعة؟
بقلم رحاب عبدالراضي