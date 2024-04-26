بدأ العمل بالتوقيت الصيفي منذ الثانية عشر منتصف الليل اليوم، ليتم تغيير مواعيد العديد من الهيئات والتوقيات المختلفة، ومواقيت الصلاة، ومنها موعد صلاة الجمعة.

وتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، ليبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، وفي السطور التالية، نعرض موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 26 أبريل.

موعد صلاة الجمعة بعد تطبيق التوقيت الصيفي

موعد صلاة الجمعة في القاهرة 12:53

- موعد صلاة الجمعة في العاصمة الإدارية الجديدة 12:50

- موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية 12:57.

- موعد صلاة الجمعة في المنصورة 12:52.

- موعد صلاة الجمعة في الزقازيق 12:52.

- موعد صلاة الجمعة في أسيوط 12:53.

- موعد صلاة الجمعة في سوهاج 12:51.

- موعد صلاة الجمعة في بني سويف 12:53.

- موعد صلاة الجمعة في المنيا 12:55.

- موعد صلاة الجمعة في قنا 12:47.

- موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:46.

- موعد صلاة الجمعة في مطروح 12:47.

- موعد صلاة الجمعة في الفيوم 12:54.

- موعد صلاة الجمعة في العلمين 01:01.

- موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية 12:49.

- موعد صلاة الجمعة في بورسعيد 12:49.

- موعد صلاة الجمعة في رفح الجديدة 12:41.

- موعد صلاة الجمعة في الغردقة 12:42.