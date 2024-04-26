قطع المياه عن مركز فوه بكفر الشيخ لمدة 13 ساعة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، قطع مياه الشرب عن مركز ومدينه فوّه، غدًا السبت، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، لمدة 13 ساعة.

قطع مياه الشرب لمدة 13 ساعة في كفر الشيخ

وذكرت الشركة، في بيان، أنّ المناطق التي ستتأثر بقطع مياه الشرب هي مركز ومدينه فوّه، وذلك للقيام بأعمال الصيانة والغسيل وتطهير محطة مياه الشرب بفوّه، بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمدينة، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.