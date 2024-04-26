تراجع جديد لسعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة.. اعرف بكام
كتب:
محمد سيف
12:55 م | الجمعة 26 أبريل 2024
سعر الدولار
أعلن البنك المركزي عن سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري، إذ بلغ نحو 47:80 جنيه للشراء، و47:90 جنيه للبيع، وفق المعلن بالمنصات الإلكترونية الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، محققًا قيمة تراجع جديدة 5 قروش مقارنة بتعاملات أمس 47:85.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه
تستعرض «الوطن» سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-4-2024، في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات من البنوك عبر مواقعها الرسمية.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم، 47:80 جنيه للشراء و47:90 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك CIB
كما تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، إلى 47:75 جنيه للشراء و47:80 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وهبط سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر، إلى 47:80 جنيه للشراء و47:90 للبيع.
وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس إلى 47:80 جنيه للشراء و47:90 جنيه للبيع.