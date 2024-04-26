تراجع جديد لسعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة.. اعرف بكام

أعلن البنك المركزي عن سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري، إذ بلغ نحو 47:80 جنيه للشراء، و47:90 جنيه للبيع، وفق المعلن بالمنصات الإلكترونية الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، محققًا قيمة تراجع جديدة 5 قروش مقارنة بتعاملات أمس 47:85.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

تستعرض «الوطن» سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-4-2024، في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات من البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم، 47:80 جنيه للشراء و47:90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

كما تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، إلى 47:75 جنيه للشراء و47:80 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وهبط سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر، إلى 47:80 جنيه للشراء و47:90 للبيع.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس إلى 47:80 جنيه للشراء و47:90 جنيه للبيع.