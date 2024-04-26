سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الجمعة 26-4-2024

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، حالة من الثبات، بـ47:85 جنيه للشراء، و47:95 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري، وفق المعلن بالمنصات الإلكترونية الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

«الوطن» تنشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-4-2024، في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات من البنوك عبر مواقعها الرسمية خلال التعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم، 47:85 جنيه للشراء و47:95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

كما تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، إلى 47:80 جنيه للشراء و47:90 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصروهبط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر، إلى 47:85 جنيه للشراء و47:95 للبيع.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس إلى 47:80 جنيه للشراء و47:90 جنيه للبيع.