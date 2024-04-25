بعد تراجع سعر الدولار لأقل من 48 جنيها.. كم بلغ في البنوك اليوم؟

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 25-4-2024، نحو 47:85 جنيه للشراء، و47:95 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري، وذلك وفق المعلن من قبل المنصات الإلكترونية الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

وتستعرض «الوطن» سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25-4-2024، في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات من قبل البنوك عبر مواقعها الرسمية خلال التعاملات الصباحية

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم، 47:85 جنيه للشراء و47:95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وهبط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر، إلى 47:85 جنيه للشراء و47:95 للبيع.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس إلى 47:80 جنيه للشراء و47:90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

كما تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، إلى 47:80 جنيه للشراء و47:90 للبيع.