تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 24-4-2024

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات الظهيرة اليوم الأربعاء 24-4-2024 نحو 25 قرشًا، حيث سجل نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، مقارنة بالأسعار في بداية التعاملات 48.10 جنيه للشراء و48.20 للبيع في البنك الأهلي المصري، وفق المعلن من قبل المنصات الإلكترونية الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

وترصد السطور التالية سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-4-2024 في مختلف البنوك المصرية، وفق آخر التحديثات من قبل البنوك عبر مواقعها الرسمية خلال تعاملات الظهيرة.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم، 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وهبط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر إلى 47.85 جنيه للشراء و47.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، إلى 47.80 جنيه للشراء و47.90 للبيع.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس إلى 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.