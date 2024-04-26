«اتحاد المرأة الفلسطينية»: نتنياهو يهدد بالهجوم البري للوصول إلى أهدافه

قالت الإعلامية إيمان بعلوشة، وعضو اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في التصعيد على مستوى تصريحات الاجتياح البري لرفح الفلسطينية، كما عاد الشمال في قطاع غزة إلى الاستهداف والممارسات الإسرائيلية من حيث شن الحرب بشراسة والقصف المستمر.

وأضافت بعلوشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح» على قناة dmc، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستخدم هذه التصريحات كورقة ضغط كبيرة جدا لمحاولة الاستفادة في المفاوضات من تحقيق بعض النتائج التي يرغب فيها.

مصر تبذل جهودا كبيرة للوصول إلى أي اتفاق مع الفصائل الفلسطينية بخصوص الرهائن

وأشارت الإعلامية وعضو اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة إلى أن مصر تبذل جهودا دبلوماسية كبيرة للوصول إلى أي اتفاق مع الفصائل الفلسطينية بخصوص الرهائن ونتنياهو للحصول على أي مخرج يبقي خيار الاجتياح البري لرفح بعيدا، مشددةً على أنها تتمنى إتمام الجهود المصري بالوصول إلى اتفاق لأن الناس في حالة رعب شديد برفح الفلسطينية «فلم يبقى لهم أي مكان يهربون إليه».