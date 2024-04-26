رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«اتحاد المرأة الفلسطينية»: نتنياهو يهدد بالهجوم البري للوصول إلى أهدافه

كتب:

شريف سليمان
01:46 م | الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قالت الإعلامية إيمان بعلوشة، وعضو اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في التصعيد على مستوى تصريحات الاجتياح البري لرفح الفلسطينية، كما عاد الشمال في قطاع غزة إلى الاستهداف والممارسات الإسرائيلية من حيث شن الحرب بشراسة والقصف المستمر.

وأضافت بعلوشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح» على قناة dmc، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستخدم هذه التصريحات كورقة ضغط كبيرة جدا لمحاولة الاستفادة في المفاوضات من تحقيق بعض النتائج التي يرغب فيها.

مصر تبذل جهودا كبيرة للوصول إلى أي اتفاق مع الفصائل الفلسطينية بخصوص الرهائن

وأشارت الإعلامية وعضو اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة إلى أن مصر تبذل جهودا دبلوماسية كبيرة للوصول إلى أي اتفاق مع الفصائل الفلسطينية بخصوص الرهائن ونتنياهو للحصول على أي مخرج يبقي خيار الاجتياح البري لرفح بعيدا، مشددةً على أنها تتمنى إتمام الجهود المصري بالوصول إلى اتفاق لأن الناس في حالة رعب شديد برفح الفلسطينية «فلم يبقى لهم أي مكان يهربون إليه».

اقرأ المزيد:

نتنياهو يلتقي لابيد لتحديث الوضع الأمني ​​فى قاعدة الكرياه بتل أبيب

«القاهرة الإخبارية»: نتنياهو وافق على خطط العملية البرية في رفح الفلسطينية

لابيد: الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو فاسدة وتشوه سمعة إسرائيل

يحيى السنوار يشغل المتظاهرين أمام منزل نتنياهو.. ماذا حدث؟

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يتعرض للضرب أثناء مظاهرات أمام منزل نتنياهو (فيديو)
بقلم شريف سليمان