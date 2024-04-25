يحيى السنوار يشغل المتظاهرين أمام منزل نتنياهو.. ماذا حدث؟

شغل الحديث عن قائد الفصائل الفلسطينية يحيى السنوار، أسر الأسرى الإسرائيليين الذين تجمعوا أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية المحتجزين منذ بداية الحرب في السبت السابع من أكتوبر 2023.

بيان لأسر الأسرى الإسرائيليين

وأصدر أسر الأسرى الإسرائيليين بيانا بحسب صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية، أكدوا فيه أنهم تحققوا من الأخبار التي انتشرت حول خروج السنوار إلى شوارع قطاع غزة مؤخرا بحسب مصادر استخباراتية إسرائيلية، أشارت إلى خروجه من أعماق الأنفاق، لشد إزر المقاتلين في الفصائل الفلسطينية، متابعاين: «إذا لم يكن المختطفون على رأس الأولوية، فلن يكون هناك فداء، ولن يكون هناك نصر».

تعليق لاذع من محلل إسرائيلي

في سياق مواز، علق مقدم البرامج السياسية في إسرائيل في الفضائية الـ12 العبرية، داني كوشمارو، قبل أيام على السنوار، لافتا إلى أنه جائز خروج السنوار الفترة المقبلة من أجل الاستمتاع بأشعة الشمس في توبيخ لقادة الأمن الإسرائيلي، مؤكدا أن شاطئ زيكيم خاو وكذلك الأمر في بلدات النقب الغربية والحدود الشمالية، لأنه تم إخلاء عدد كبير من الأسر الإسرائيلية التي كانت تسكن فيما يعرف بمستوطنات غلاف غزة خوفا من القصف المستمر من الفصائل الفلسطينية.