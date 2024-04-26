حالة الطقس الآن: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وفرص لتساقط أمطار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشان تفاصيل حالة الطقس الآن على معظم المدن والمحافظات، مشيرة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان الطقس الآن، إلى أن فرص الأمطار ستبقى قائمة علي العديد من المناطق الشمالية خلال اليوم.

حالة الطقس الآن

كما من المتوقع سقوط الأمطار علي مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الاحمر وسيناء تصل إلى حد السيول هناك ويغطي معظم أنحاء البلاد السحب تؤدي إلي حجب أشعة الشمس ليضفي إحساس أفضل بحرارة الطقس.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية علي شمال وجنوب الصعيد والوادي الجديد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم الجمعة وفق بيان هيئة الأرصاد كما يلي

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.