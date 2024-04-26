حالة الطقس اليوم.. تساقط أمطار خفيفة على القاهرة والوجه البحري

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، لافتة إلى أنه تسود أجواء ربيعية ممتعة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد اليوم الجمعة، مع نشاط نسبى للرياح مما يعمل تلطيف الأجواء.

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان لها بشأن طقس اليوم، إلى أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية ومن المتوقع أن تسجل العظمى اليوم 29 درجة مئوية.

أمطار رعدية على جنوب البلاد

ومن المتوقع تساقط أمطار رعدية على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما تتساقط أمطار خفيفة على القاهره الكبرى والوجه البحري، وفق بيان الأرصاد لتستمر تقلبات فصل الربيع.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يلي

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.