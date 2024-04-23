«الأرصاد»: القاهرة تسجل أعلى درجة حرارة غدا منذ بداية فصل الربيع

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها بشأن التقلبات الجوية والموجة الحارة التي تشهدها البلاد، أن القاهرة الكبرى تكسر حاجز الـ40 درجة مئوية غدا لأول مرة خلال ربيع 2024.

ارتفاع درجات الحرارة غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل القاهرة الكبرى غدا الأربعاء 41 درجة مئوية فى الظل، بينما يسجل جنوب الصعيد 42 درجة مئوية، حيث يشهد غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية مدارية حارة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة غدا على غرب البلاد، وكذلك المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الرمال المثارة تعبر البحر المتوسط لتصل اليونان، بحسب ما رصدته آخر صور للأقمار الصناعية، مشيرة إلى أن اليونان تتأثر بالرمال المنقولة من ليبيا، والتي تتأثر بنشاط الرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة مما يؤدى الى تدهور مستوى الرؤية الأفقية بها.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن غرب البلاد يتأثر بالرمال المثارة المنقولة من الصحراء الليبية.