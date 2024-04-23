«الأرصاد» تحذر سكان مطروح والسلوم من رياح الخماسين: تؤدي لانخفاض في الرؤية

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرا جديد لسكان مدينة السلوم ومحافظة مطروح بسبب سوء الأحوال الجوية في هذه الفترة، المتمثل في نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وزيادة نشاط الرياح الشمالية الغربية.

الأرصاد تطلق تحذيرا جديدا لسكان مطروح والسلوم

وأشارت الأرصاد في تقريرها، إلى وصول سرعات الرياح على السواحل الشمالية الغربية ومحافظة مطروح ومدينة السلوم إلى 48 كليومترا في الساعة، حيث تؤدي إلى انخفاض شديد في الرؤية الأفقية، مع زيادة ارتفاع درجات الحرارة حيث تصل لـ38 درجة مئوية بسبب تأثير الكتل الصحراوية القادمة من غرب البلاد خاصة في الصحراء الغربية والصحراء الليبية، وكشفت ذلك من خلال صور الأقمار الصناعية.

نشاط الرياح على القاهرة والمحافظات

وأضافت الأرصاد، أن نشاط الرياح سيصل لـ30 كيلومترا في الساعة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الوجه البحري، في حين تتراوح سرعات الرياح بين 32 لـ34 كيلومترا في الساعة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وللتخفيف من أضرار النشاط العاصف للرياح على محافظة مطروح والصحراء الغربية، قدم محمود القياتي، خبير هيئة الأرصاد الجوية خلال حديثه لـ«الوطن».

- في حالة اضطرار مرضى الجهاز التنفسي والحساسية الصدرية إلى الخروج يجب ارتداء الكمامات.

- ينصح المسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة في تلك الأماكن التي تتأثر بفرصة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

- الحرص على متابعة النشرات الجوية بصورة يومية لمعرفة مختلفة التغيرات في حالة الطقس.

ذروة الموجة الحارة في هذا الموعد

بدأ تأثير الموجة الحارة، التي صاحبت ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وتكون ذروتها اليوم وغدا، ويرجع سبب هذه الموجة الحارة إلى تأثر البلاد بالمنخفض الخماسيني لذا وجهت الأرصاد المواطنين باتباع هذه النصائح :

شرب الكثير من الماء والسوائل الباردة .

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس .