طريقة تنزيل القناة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي.. اعرف الخطوات

مباراة لا تقبل القسمة على فريقين، ولا يمكن أن تنتهي بالتعادل، إذ يواجه النادي الأهلي، اليوم نظيره مازيمبي الكونغولي، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ضمن مشواره لحصد لقب الأميرة السمراء للمرة 12 في تاريخه، إذ ينتظر عشاق المارد الأحمر فوز فريقهم اليوم، للتأهل إلى المباراة النهائية.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي

تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر مجموعة قنوات «بى إن سبورتس»، مساء اليوم، كونها الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر، أن تبث قناة أون تايم سبورتس الأرضية، مباراة اليوم، مجانا، إذ تمتلك أحقية نقل مباريات الفرق المصرية، التي تقام في مصر، في مختلف المنافسات الإفريقية.

طريقة تنزل قناةأون تايم سبورتس الأرضية

وترصد «الوطن» طريقة تنزل قناة أون تايم سبورتس الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي.

ربما لا يكلفك الأمر سوى توصيل الإريال الاستقبال قنوات التليفزيون الأرضي.

في الخطوة الأولى، قم بوضع وتثبيت الإريال، في المكان الخاص به في جهاز التليفزيون لاستقبال قنوات التليفزيون الأرضي.

افصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون بالضغط على زر نقل البث من ريموت التحكم على قنوات الاستقبال للتليفزيون الأرضي.

من المؤكد وجود القناة على التلفزيون، ومثبتة على القناة الثانية، إلا إن عدم تثبيتها قد يحتاج خطوات أخرى، على النحو التالي:

اضغط على زر الإعدادات من ريموت التحكم الخاص بجهاز التليفزيون.

في الخطوة الثانية، اضغط على أيقونة القنوات.

قم باختيار توليف إعداد القناة، تلقائي والضغط عليها

اختر البحث الرقمي وانتظر بعض الوقت حتى يتم تثبيت القناة.

الأهلي يستعد لمواجهة مازيمبي

واختتم النادي الأهلى، تدريباته، أمس، الخميس، استعداداته لمواجهة مازيمبي الكونغولي، بالقاهرة في تمام العاشرة مساء اليوم، فى إياب نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا، بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي بالكونغو.