قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي في موقعة إفريقيا.. بدون تشفير

ساعات قليلة ويفتح ستاد القاهرة أبوابه، لاحتضان موقعة حاسمة ومصيرية في مشوار عملاق القارة السمراء الأهلي بدوري الأبطال، عندما يجدد اللقاء مع مازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.. فما القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ستكون أون تايم الأرضية، التي تنقل مباريات الأندية المصرية التي تقام في مصر ضمن مباريات أفريقيا، سواء في دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية، ما سيجعل المباراة متاحة عبر شاشتها في العاشرة من مساء اليوم.

تردد قناة أون تايم الأرضية:

UHF32

الأهلي يخوض مباراة حاسمة لا تقبل القسمة على اثنين، فإما الانتصار والوصول إلى المرحلة النهائية التي تقربه من البطولة رقم 12 في تاريخه، أو وداع المسابقة من الدور قبل الأخير، والتفريط في فرصة الحفاظ على اللقب وتعزيز الرقم القياسي، لكونه الأكثر تتويجًا في البطولة القارية على مدار تاريخها، برصيد 11 بطولة.

المارد الأحمر عانى من غيابات كبيرة خلال الفترة الأخيرة ومؤثرة، بينها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر، إلى جانب حسين الشحات الذي يعاني من إصابة على مستوى الوجه، بينما غاب أيضًا إمام عاشور في المباريات الماضية بعد إصابته بخلع في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف، كما غاب أيضًا ياسر إبراهيم وعدد من الركائز الأساسية، لكن بنسبة كبيرة سيكون مارسيل كولر مدرب الفريق على موعد مع استعادة جزء من هذه الغيابات خلال المباراة الحاسمة المرتقبة، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.