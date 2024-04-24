اليوم.. آخر موعد لسداد الدفعة الثانية للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن اليوم الأربعاء هو آخر موعد لسداد الدفعة الثانية للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية للعام الجاري، وذلك لنحو 7500 حاج، ممن وقع عليهم الاختيار في القرعة الإلكترونية العلنية، إذ يجرى السداد في بنك «مصر- والأهلي – والقاهرة»، أو البريد المصري.

رسوم إجراءات الحج

وأكدت الوزارة في تقرير لها، أن السداد يشمل سعر تذكرة الطيران، وبقية رسوم إجراءات الحج، وهي المستوى الأول 62 ألف جنيه، المستوى الثاني 48 ألف جنيه، أما بالنسبة للمستوى الثالث 43 ألف جنيه، وبذك يكون الفائز بقرعة الحج سدد الرسوم المقررة عليه لأداء الفريضة.

السداد النقدي فقط

ونوهت وزارة التضامن بأن السداد يجرى من خلال بطاقة الرقم القومي للحاج، على أن يجرى التنبيه على جميع الحجاج بالسداد النقدي فقط، وعدم إجراء أي التحويلات البنكية، مؤكدة في مستند رسمي أنه في حالة عدم سداد العضو أو الفائز الأساسي خلال المدة المشار إليها يجرى تصعيد العضو الاحتياطي، وفقا لترتيب القرعة.

وشددت على ضرورة إيفاد مندوب من مديرية التضامن لتسليم أصول جوازات سفر الحجاج والمستندات اللازمة لاستخراج تأشيرة الحج بمقر المؤسسة القومية، لتيسير الحج والعمرة.