دعاء الاستغفار من الذنب.. أعوذ بك من شر ما صنعت

الاستغفار من الذنب من الأمور التي حث عليها الدين الإسلامي، وذلك من خلال التوبة الصادقة والندم على الخطايا والعزم على عدم العودة إليها مرة أخرى، فدعاء الاستغفار من الذنب من أفضل الأمور التي تقرب العبد إلى الله عز وجل.

دعاء الاستغفار من الذنب

وقالت الإفتاء عبر موقعها الرسمي إنه يمكن الاستعانة في دعاء الاستغفار من الذنب، بالدعاء المعروف بسيد الاستغفار «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة».

صيغ أخرى لأدعية الاستغفار من الذنب

والاستغفار من الأمور التي تضمن للمسلم المغفرة ورحمة الله عز وجل ، ومن دعاء الاستغفار من الذنب التي يمكن الاستعانة به:

-اللهم يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا محيي العظام بعد الموت، أسألك أن تغفر لي ما أذنبت وما أسررت به وما أعلنت، إنك أنت البرّ الغفار، اللهم يا سامع الدعاء، يا ذا المنّ والعطاء، يا رب ابن آدم الخطّاء، اغفر لي خطيئتي وتجاوز عن سيئاتي، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إنك خلقت الإنسان ظلوم جهول، ضعيف عجول، وبجهلي وضعفي عصيتك، اللهم فاغفر لي وتبّ علي، إنّك أنت التوّاب.

- «اللهم أنك رحيم توّاب، تحب من عبادك الأوّاب، اللّهم إني أتوب إليك جئتك بذنوبي، اللهم فاتب علي واكتب لي بتوبتي الثواب، وابعد عني العقاب. اللهم استرني فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك. اللّهم اعف عن ذنوبي، واستر عيوبي، واغفر خطيئاتي، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم إنّا نرجو رحمتك ونخشى عذابك، اللهم نجّنا من خطايانا واغفر لنا وتب علينا يا غفور يا رحيم».

- «اللهم يا من لا يرد سائله ولا يخيبني إذ إني أرجو منك التوبة من الذنوب، والعفو، والغفران، يا من يسمع ندائي في دجى الليل البهيم أعنّي على ذنوبي واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وعظمتك التي لا يبلغها أي شيء أن تغفر لي ذنبي، وأن تعاملني بما أنت أهله وليس بما أنا أهله. اللهم وفقني على ترك المعاصي أبداً ما أحييتني، واختم لي بعمل صالح يا أرحم الراحمين».