تحرير 78 محضرا لمخابز سياحية مخالفة في الإسماعيلية

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الحملات التموينية تمكنت من ضبط عدة مخابز في نطاق المدينة والمراكز والقرى لمخالفتها الأسعار وارتكاب عدة مخالفات حذرت منها وزارة التموين.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أن الحملات تمكنت من ضبط أحد المخابز البلدية المدعمة؛ لتجميعه كمية تقدر بـ 7 أجولة دقيق بلدي قبل بيعها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

حملات مكثفة على المحال

وتمكنت الحملة في مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، من تحرير 23 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للبيع أزيد من السعر الرسمي، و34 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، فيما تم تحرير محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و9 محاضر بيع خبز بأزيد من الوزن المسموح.

ضبط ومراقبة الأسواق

وقال بشارة إن الحملات تأتي بمراكز ومدن المحافظة، من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للمتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها.