6 معلومات عن سارة قمر بعد انفصالها عن الفنان أحمد جمال سعيد

«وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» آية قرآنية استعان بها الفنان أحمد جمال سعيد، لإعلان انفصاله عن زوجته بعد سنوات طويلة من العشرة والحب والاحترام، إذ كشف الخبر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من هي طليقة أحمد جمال سعيد؟

وسط حالة من الحزن، استقبل محبو الفنان أحمد جمال سعيد، خبر انفصاله عن سارة قمر بعد رحلة طويلة من الزواج، داعين الله بأنّ يرزقهما الخير في حياتهما المقبلة، ونستعرض فيما يلي، معلومات عن سارة قمر بعد انفصالها عن الفنان أحمد جمال سعيد، وفق ما نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

- طليقة الفنان أحمد جمال سعيد تُدعى سارة سعد قمر.

- في العقد الرابع من عمرها.

- تعمل مسؤولة موارد بشرية.

- تعشق الموسيقى.

- تزوجت بالفنان أحمد جمال سعيد منذ عام 2012.

- لديها ابن واحد يُدعى «يحيى» ويبلغ من العمر 9 سنوات.

انتهاء رحلة زواج دامت 12 عامًا

وكان «سعيد» قد أعلن انفصاله عن سارة قمر بعد زواج دام 12 عامًا، وكتب عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الانفصال تم منذ أكثر من شهر، لكن الطلاق وقع رسميًا يوم الأربعاء الماضي، لافتا إلى تمنيه كل التوفيق لها في حياتها المقبلة.

وتفاعل محبو الفنان أحمد جمال سعيد، مع منشوره، وعلق أحدهم: «أنا بزعل بجد لما اتنين ينفصلوا.. ربنا يوفقكم للخير»، وعلق آخر: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. ربنا يوفقكم ويعوض عليكم بالخير يا رب»، وأخرى قالت: «ليه كدا يا أحمد؟ ربنا يردكم لبعض كنتوا حلوين أوي مع بعض».