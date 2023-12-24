أحمد جمال سعيد يستأنف نشاطه الفني بعد أزمته الصحية

أكد الفنان أحمد جمال سعيد، تحسن حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها منذ أيام، ودخل على إثرها المستشفى بضع ساعات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقال سعيد لـ«الوطن»: «الحمدلله، حالتي الصحية أصبحت جيدة بعد إصابتي بالتهابات في القولون، وبدأت العمل بعدها بيوم تقريبا، حيث أصور حاليا مسلسلي كامل العدد، وصيد العقارب والمقرر عرضة في شهر رمضان المقبل».

وأعلن جمال منذ أيام تعرضه لأزمة صحية، حيث نشر صورة له من داخل المستشفى معلقا: «اللهم أنت الشافي المعافي، اللهم ارفع عني وخفف تعبي يا رب».

مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من المقرر عرضة في رمضان المقبل من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق والفنان رياض الخولي والفنانة سيمون، والمخرج أحمد حسن والمؤلف باهر دويدار.