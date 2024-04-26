جامعة المنوفية تحصد المركز الأول في الفنون التشكيلية بمهرجان الأنشطة الطلابية

شاركت جامعة المنوفية في فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعات المصرية، تحت شعار «مصر حرة آمنة سالمة»، الذي عقد تحت إشراف قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة السويس، بمشاركة نحو 500 طالب وطالبة من 29 جامعة مصرية خلال الفترة من 20 إلى 25 إبريل في إطار الاحتفالات بعيد تحرير سيناء.

مشاركة الجامعة بالأنشطة الطلابية

أشار الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، إلى أن مشاركة الجامعة في المهرجان تأتي في إطار اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية لدورها المهم في بناء شخصية الطالب الجامعي وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى المساهمة في غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات فضلًا عن اكتشاف المواهب وإخراج الطاقات الإبداعية ومواهب الطلاب في المجالات المختلفة، مضيفا أن هذا المهرجان يأتي في إطار الاحتفال بعيد تحرير سيناء الذي يعد مناسبة قومية تدعو للعزة والفخر وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن بين الطلاب.

المركز الأول في الفنون التشكيلية

وأعلن رئيس الجامعة عن حصول الجامعة على المركز الأول في الفنون التشكيلية «تصوير زيتي» على مستوى الجامعات المصرية، حيث حققت هذا المركز الطالبة فاطمة إبراهيم الطنطاوي الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الآداب، موضحا أن الجامعة شاركت في النشاط الفني تصوير زيتي والنشاط الاجتماعي «شطرنج» والنشاط الرياضي خماسي كرة قدم والكرة الطائرة الشاطئيه «طالبات»، مضيفا أن المهرجان يعد فرصة تجمع المتميزين من شباب مصر بالجامعات المصرية للتنافس الشريف.