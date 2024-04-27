ذكرى وفاة فاطمة مظهر.. أبرز أعمالها السينمائية وآخر ظهور درامي قبل رحيلها

يمر اليوم الذكرى السنوية الثانية على وفاة الفنانة فاطمة مظهر، التي رحلت في مثل هذا اليوم عام 2022، وتحولت حينها صفحات نجوم الفن على مواقع التواصل إلى سرادق عزاء بنعيها ورثائها بكلمات طيبة أبرزهم نبيل الحلفاوي الذي وصفها بالفنانة الراقية، خصوصًا وأنها من الممثلات اللاتي تميزن بالظهور الملائكي سواء على شاشة السينما أو التليفزيون.

فاطمة مظهر من مواليد بداية الأربعينيات من القرن الماضي، وشقيقة الفنان أحمد مظهر، بدأت مشوارها الفني قبل نهاية الستينيات من خلال ظهورها في مسلسل القاهرة والناس مع نور الشريف وليلى طاهر، واستمر عملها حتى منتصف التسعينيات لتقرر الاختفاء والابتعاد تمامًا عن الأضواء.

أعمال سينمائية شاركت فيها

ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شاركت فيها فاطمة مظهر «الأحضان الدافئة، أبناء للبيع، بائعة الحب، بص شوف سكر بتعمل إيه؟، الاتحاد النسائي، المنحرفون، أسرار البنات، شياطين البحر، الأحضان الدافئة».

آخر ظهور تلفزيوني

ومن الأعمال الدرامية التي شاركت بها «أبنائي الأعزاء شكرًا، الشاطئ المهجور، ليالي الحب، من أجل ولدي، الطريق إلى القدس، القضاء في الإسلام»، وآخر ظهور درامي لها كان عام 1995 من خلال مسلسل «مغامرات.. كو» مع يوسف شعبان، وحسن حسني، سناء يونس، زيزي مصطفى، تأليف محمد حلمي هلال، إخراج أحمد السبعاوي.