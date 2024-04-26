محافظ مطروح: حل مشكلة هبوط أرضي بطريق الإمام مالك

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عقب صلاة الجمعة في المسجد الكبير بمرسى مطروح المواطنين أمام المسجد، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، والشيخ محمد مصطفى بمديرية أوقاف مطروح، ولفيف من وكلاء الوزارات ومديري المديريات.

واستمع محافظ مطروح، اليوم، لمطالب الأهالي في مختلف القطاعات، وتفاعل مع جميع الاحتياجات لهم خاصة بقطاع النقل والمواصلات.

تحديد مكان لموقف حي الشروق بمرسى مطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم، إنه جار تحديد موقع مناسب لموقف سيارات الأجرة في منطقة حى الشروق بالكيلو 7 أكبر أحياء مدينة مرسى مطروح، بدلاً من دوران وسط الميدان.

علاج هبوط بطريق الإمام مالك

ووجه محافظ مطروح لمدير مديرية الطرق المهندس محمد العشري ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح المهندس إبراهيم خالد بمراجعة أسباب الحفر المتكرر لهبوط أعلى خط المياه وإنهاء المشكلة تماماً بأول شارع الإمام مالك من مدخل علم الروم ورداً على مطلب أهالي شارع خلف مبنى الرعاية النهاري لأطفال التوحد، كما أكد محمود امبابي مدير عام التخطيط بالمحافظة أنه مدرج أعمال رصف بداية شارع الإمام مالك الخطة القادمة.