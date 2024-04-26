إقبال ملحوظ على لجان انتخابات التجديد النصفي لأطباء الأسنان بكفر الشيخ

شهدت انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية لأطباء الأسنان بمحافظة كفر الشيخ، إقبالاً ملحوظاً، للمشاركة في الانتخابات، التي ينتظر أنّ تسفر عن اختيار النقيب العام، ورئيس النقابة الفرعية، وعضوية مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابة الفرعية.

انتخابات التجديد النصفي لأطباء الأسنان بكفر الشيخ

وانطلقت انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية لأطباء الأسنان بكفر الشيخ، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، وتجري تحت إشراف قضائي كامل.

9 مرشحين للنقابة الفرعية لأطباء الأسنان بكفر الشيخ

ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية لأطباء الأسنان بكفر الشيخ 9 مرشحين، بينهم 4 على مقعد النقيب، و2 على مقعد العضوية «فوق السن»، و3 على مقعد العضوية «تحت السن».

انتخابات نقابة الأطباء الأسنان

وتجري اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية، ويختار أعضاء الجمعية العمومية لأطباء الأسنان النقيب العام، ورئيس النقابة الفرعية، وعضوية مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابة الفرعية.