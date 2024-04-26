اعتماد جميع معاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية المرشحة للجودة

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، عن اعتماد جميع المعاهد الأزهرية المرشحة لنيل الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك في ظل ما يشهده التعليم الأزهري والأزهر الشريف من طفرة كبيرة وتطوير وتحديث تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

اعتماد جميع معاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية

وأعرب الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، عن خالص الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجميع قيادات الأزهر، على ما يُقدمونه من دعم للمناطق والمعاهد الأزهرية، وما يشهده الأزهر من طفرة في التطوير والتحديث المستمر، مشيرًا إلى أنّ المنطقة ماضية بقوة في توفير معايير الجودة والاعتماد لأكبر عدد من معاهد المنطقة.

ووجَّه رئيس المنطقة، الشكر لإدارة الجودة وأعضاءها بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية برئاسة الدكتور سمير الطحان، على الجهود المتواصلة والمكثفة والتي ترجمت في هذا النجاح الكبير، كما تقدم أيضاً بخالص الشكر والتقدير لقادة المعاهد المعتمدة ولأعضاء الجودة بها وبالإدارات التعليمية، على ما بذلوه من جهد طوال العام لتحقيق هذا المردود الطيب.

ومن جانبه أشار الدكتور سمير الطحان، مدير الجودة والاعتماد بالمنطقة، أنّ منطقة كفر الشيخ الأزهرية تقدمت بـ15 معهدا من مراحل مختلفة لنيل الجودة والاعتماد خلال الفصل الدراسي الأول 2023- 2024، ونجحت جميعها في اجتياز المعايير والحصول على الاعتماد.

المعاهد الأزهرية التي نجحت في الحصول على الاعتماد

وأوضح مدير الجودة، أنّ المعاهد الأزهرية التي نجحت في الحصول على الاعتماد هي: «روضة معهد القني الابتدائي - معهد الثمانين الابتدائي - معهد سنهور المدينة الجديد الابتدائي - معهد الصافية الابتدائي - معهد ميت الديبة الابتدائي - معهد عثمان بن عفان الابتدائي - معهد فتيات شنو الإعدادي - معهد نصرة الإعدادي بنين - معهد خاطر الإعدادي بنين - معهد النوايجة الإعدادي بنين - معهد فتيات فوزية الريفي الإعدادي - معهد القن الإعدادي بنين - معهد فتيات قلين الإعدادي - معهد شباس الشهداء الإعدادي بنين - معهد فتيات محمد رجب الإعدادي بالقصابي».