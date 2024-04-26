افتتاح 4 مساجد في البحيرة بتكلفة إجمالية 6.6 مليون جنيه

شهدت محافظة البحيرة، اليوم، افتتاح 4 مساجد جديدة بمراكز الدلنجات وإدكو وأبو حمص والرحمانية، بتكلفة إجمالية 6 ملايين و650 ألف جنيه.

افتتاح مساجد في البحيرة

وجاء افتتاح المساجد كالتالي:

- مسجد هيبة منصور بقرية الخلالية - الدلنجات مساحة 250 متر مربع بتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه (إحلال وتجديد).

- مسجد أبو عشيبة - إدكو على مساحة 197 مترا، بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه (إحلال وتجديد).

- مسجد علي بن أبي طالب بقرية بلقطر الشرقية (الصيرفي) - أبو حمص على مساحة 511 متر، بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه (صيانة).

- مسجد سماديس البلد القديم - الرحمانية على مساحة 325 مترا، بتكلفة إجمالية 650 ألف جنيه (صيانة).

وجاءت خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان «تطبيقات حسن الخلق»، وأكدت أن الإسلام أولى حسن الخلق عناية خاصةً ومنزلة عالية، خاصة أنه غاية العبادات وأساس قيام الحضارات واستقرار المجتمعات؛ فأمة بلا أخلاق ولا قيم أمة بلا حياة، والدول التي لا تبنى على الأخلاق تحمل عوامل سقوطها في أصل بنائها وأساس قيامها، لذلك كان حسن الخلق أثقل ما يوضع في ميزان الإنسان يوم القيامة.