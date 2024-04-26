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إقبال على انتخابات نقابة أطباء الأسنان في الشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
06:10 م | الجمعة 26 أبريل 2024
إقبال على انتخابات نقابة أطباء الأسنان في الشرقية

شهدت انتخابات التجديد النصفي في نقابة أطباء الأسنان بالشرقية، إقبالا كبيرًا لاختيار من يمثلهم.

إقبال على انتخابات نقابة أطباء الأسنان 

ويختار أطباء الأسنان المرشحين بفرع النقابة بالشرقية ومنطقة شرق الدلتا أقل من 15 سنة، وأكثر من 15 سنة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، بمقر نقابة المهن الطبية بالزقازيق.

الالتزام التام بالإجراءات الوقائية

وتابع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إدلاء الأطباء بأصواتهم، ووضع ورقة الاقتراع بالصناديق المخصصة لذلك، مؤكدًا أهمية الالتزام التام باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية للوقاية من بأي أمراض معدية، وذلك في حضور الدكتور خالد عامر مدير عام الأسنان بالمديرية، ونقيب أطباء الأسنان الحالي بالشرقية.

وأكد «مسعود» أهمية المشاركة في الانتخابات، وما تمثله الحياة النقابية من دور مهم في المشاركة في القضايا القومية، والارتقاء بمستوى المهنة الطبية، ورفع كفاءة التدريب والتعليم الطبي، بجانب الدفاع عن حقوق المهنة ورعاية أعضائها، وأيضًا متابعة أداء الأطباء لواجباتهم، وتوفير الخدمة الميسرة للمواطنين.

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