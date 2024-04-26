انطلاق التصويت في انتخابات التجديد النصفي لـ«أطباء الأسنان» بكفر الشيخ

انطلقت انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية لأطباء الأسنان بمحافظة كفر الشيخ لعام 2024، اليوم الجمعة، ويتنافس فيها 9 مرشحين على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة فوق السن وتحت السن.

بدء عملية التصويت في الانتخابات

وبدأت في تمام الساعة العاشرة صباحاً عملية التصويت في الانتخابات التي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، حيث استقبلت النقابة الفرعية لأطباء الأسنان بكفر الشيخ أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، دون أي مشكلات تعيق إدلاء أطباء الأسنان بأصواتهم في الانتخابات التي ينتظر أنّ تسفر عن اختيار النقيب العام، ورئيس النقابة الفرعية، وعضوية مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابة الفرعية، وتستمر عملية الانتخابات حتى الساعة الخامسة مساءً.

القوائم النهائية للمرشحين

ووفقاً لما أعلنته النقابة العامة للأطباء، فإنّ القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بمحافظة كفر الشيخ كالتالي:

المرشحون على مقعد نقيب أطباء الأسنان بكفر الشيخ

1- صلاح بسيوني عبد المطلب هلال.

2- شمس محمد محمود أبو عايد محمد.

3- أحمد محمد فاضل محمد حسن.

4- عبد العزيز محمد عبد العزيز علي سليمان.

المرشحون على مقعد العضوية فوق السن «أكثر من 15 عاما»

1- علي محمد عبد الله سليمان المدبولي.

2- عبد الحميد عبد اللطيف عبد الحميد حسين.

المرشحون تحت السن «أقل من 15 عاما»

1- حسام أحمد محمد أبو شعيشع.

2- أحمد فؤاد عبد السلام هاشم.

3- نهلة أحمد عبد العزيز سالم.

إجراء التصويت من خلال 5 استمارات للاقتراع

وتجرى عملية التصويت من خلال 5 استمارات للاقتراع: الأولى لاختيار النقيب الفرعي، والثانية لاختيار أعضاء مجلس النقابة الفرعية لأطباء الأسنان بكفر الشيخ، والثالثة لاختيار النقيب العام، والرابعة لأعضاء مجلس النقابة العامة، والخامسة للنقابة العامة قطاع وسط الدلتا.