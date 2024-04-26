انتخابات نقابة أطباء الأسنان.. منافسة ساخنة بين تياري المستقبل والتغيير

فتحت اللجان الانتخابية في انتخابات نقابة أطباء الأسنان أبوابها منذ قليل أمام أعضاء الجمعية العمومية من النقابة لاختيار من يمثلهم على مقعد النقيب العام ونصف أعضاء المجلس.

انتخابات نقابة أطباء الأسنان

وقال الدكتور يوسف حمزة عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن الانتخابات تجرى في 54 لجنة على مستوى الجمهورية، مجهزة لاستقبال قرابة 100 ألف طبيب وهم عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الذين يحق لهم الانتخاب.

وأكد عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان أن انتخابات نقابة أطباء الأسنان تجرى تحت إشراف قضائي كامل من أعضاء هيئة النيابة الإدارية.

ويتنافس على منصب النقيب العام لأطباء الأسنان ثلاثة مرشحين فقط وهم الدكتور شفيق الحكيم، نقيب أطباء الأسنان سابقا، والدكتور إيهاب هيكل الذي يشغل منصب النقيب أطباء الأسنان حاليا، والدكتور محمد بدوي والذي يشغل منصب عضو مجلس النقابة العامة.

وتتنافس في انتخابات نقابة أطباء الأسنان عدة قوائم منها تيار المستقبل الذي يدعم الدكتور إيهاب هيكل، وقائمة التغيير التي تضم مجموعة من الوجوه الجديدة التي تسعى للتغيير في النقابة.

فيما يتنافس في انتخابات نقابة أطباء الأسنان على مقعد عضوية المجلس 38 مرشحا فقط لحصد 12 مقعدا بالنقابة، حيث ترشح 7 أطباء أسنان على مقعد مستوى الجمهورية أكثر من 15 عاما، و14 طبيبا ترشحوا على مقعد مستوى الجمهورية أقل من 15 عاما.

فيما يتنافس 4 مرشحين على مقعد منطقة القاهرة والجيزة، ومرشحان فقط على منطقة وسط الدلتا، وثلاثة مرشحين على منطقة شرق الدلتا، أما شمال الوجه القبلى فترشح أكثر من 15 عاما 2 مرشحين، غرب الدلتا 4 مرشحين، منطقة جنوب الوجه القبلي أكثر من 15 عاما 2 مرشحين.

وتجرى أيضا انتخابات نقابة أطباء الأسنان على مستوى النقابات الفرعية حيث يتنافس فيها 169 مرشحا في انتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.