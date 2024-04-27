كيفية تنظيف الملابس البيضاء لتحتفظ بلونها؟.. خطوات بسيطة احرصي عليها

غسل الملابس البيضاء من الأمور المؤرقة للكثير من ربات البيوت؛ لأنها من أكثر الألوان التي تفقد رونقها ولمعانها مع تكرار الغسيل، لذا يبحثن عن أفضل الحيل والطرق عند غسل الملابس البيضاء ليظل رونقها ومظهرها اللائق.

فرز قطع الملابس البيضاء

يُمكن لربة المنزل اتباع عدة خطوات عند غسل الملابس البيضاء للاحتفاظ بلونها، أولها ضرورة فرز الملابس البيضاء عن غيرها من الملابس الملونة لتجنب بهتان الألوان وانتقالها للملابس البيضاء، وكذلك يجب فرز قطع الملابس البيضاء حسب تعليمات ملصق العناية التي تحدد درجة حرارة الماء المناسبة عند الغسيل، وهل يمكن استخدام مواد التبييض أم لا؟، بحسب ما ذكره تقرير منشور بموقع Wikihow.

وينبغي على ربة المنزل استخدام الماء البارد عند غسل الملابس البيضاء الملطخة بالبقع مثل بقع الشاي؛ لأن ذلك يساعد على منع البهتان على قطع الملابس البيضاء الأخرى، مع إضافة كمية مناسبة من مسحوق التنظيف حسب كمية الملابس ومدى قوة المسحوق، والوضع في الاعتبار أن استخدام مسحوق أكثر من اللازم لا يؤدي إلى التنظيف بل يعمل ذلك على تراكم طبقات من الرغوة وهو ما قد يجذب المزيد من الأوساخ.

استخدام مكونات تبييض طبيعية

ومن النصائح الأخرى التي ذكرها التقرير ضرورة استخدام النوع الصحيح من مواد التبييض على أن تتجنب ربة المنزل استخدام مواد التبييض على الأقمشة الرقيقة لأنها تضعف نسيج الأقمشة وتؤدي إلى تمزيقها، ومن الممكن استبدال مواد التبييض بالمكونات المنزلية التي لها خصائص تبييض طبيعية، مثل عصير الليمون أو الخل الأبيض أو صودا الخبز.

وبمجرد الانتهاء من غسل قطعة الملابس البيضاء، ينبغي نقل الملابس من الغسالة إلى المجفف فورًا عند توقف الغسالة، لأن ذلك يمنع الملابس البيضاء من تكوين العفن نتيجة البقاء في الغسالة لفترة طويلة مع الحرص على تجفيفها في ضوء الشمس إذ أمكن ذلك لأن أشعة الشمس فوق البنفسجية لها تأثير مبيض طبيعي على الملابس.