تعرف على سر ارتداء الكهنة الملابس البيضاء في صلوات القداس بدل الزي الأسود

يحل الليلة عيد الميلاد المجيد، الذي يحتقل به أقباط مصر، ويشاركهم كل الشعب المصري الاحتفال للمباركة والأخوة بينهم، ويتساءل كثير من الناس عن سر ارتداء الكهنة الملابس البيضاء في صلوات القداس بدل الزي الأسود، وتجيب «الوطن» في السطور التالية عن سر ارتداء الكهنة الملابس البيضاء في صلوات القداس.

سبب ارتداء الملابس البيضاء

وبحسب الطقس الكنسي، فإن السر وراء ارتداء الكهنة الملابس البيضاء في صلوات القداس بدل الزي الأسود، يرجع إلى عدة أسباب منها:

1 – اللون الأبيض لائق بخدمة الله اللابس النور كثوب (مز 104: 1)، وهو قدوس وطاهر ومتره عن كل شر لباسه أبيض كالثلج وشعره كالصوف النقي (دا 7: 9)، ولما تجلى على جبل تابور "أضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور" (مت 17: 2).

2 – حين يظهر الملائكة للبشر يظهرون بشكل أبيض ناصع وجميل. ظهر ملاكان للنسوة عند القبر بعد قيامة الرب بلباس أبيض كالثلج (لو 24: 4)، ورأى يوحنا الأربعة وعشرين كاهنًا متسربلين بثياب بيضاء حول العرش الإلهي (رؤ 4: 4).

3 – رأى يوحنا المفديين في السماء واقفين أمام العرش متسربلين بثياب بيض وهم يخدمون الله نهارًا وليلًا (رؤ 7: 9).

4 – اللون الأبيض يرمز للطهارة والنقاوة والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب والتي يجب أن يقتنيها الكاهن والشماس والشعب وكل من يريد التقدم للأسرار المقدسة.

5 – قال الجامعة " لتكن ثيابك كل حين بيضاء ولا يعوز رأسك الدهن" (جا 9: 8) أي لتكن سيرتك نقية وأفكارك طاهرة.

6 – الملابس البيضاء أحد وعود الله للغالبين " من يغلب فذلك سيلبس ثيابًا بيضًا ولن أمحو اسمه من سفر الحياة" (رؤ 3: 5)، عندك أسماء قليلة في ساردس لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون (رؤ 3: 4).

7 – جاء في قوانين الكنيسة "والثياب التي يقدس فيها الكهنة فلتكن بيضاء تليق بهذه الخدمة الجليلة، وسيدنا لما تجلى كانت ثيابه بيضاء كالنور واللون الأبيض هو شكل الملائكة عندما يظهرون للناس".