«أوقاف كفر الشيخ» تطلق قافلة دعوية كبرى إلى الحامول

انطلقت فعاليات القافلة الدعوية الكبرى من مسجد السلاهيب الكبير، التابع لإدارة أوقاف الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، برعاية وتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إطلاق قافلة دعوية كبرى إلى الحامول

وشارك في هذه القافلة الدعوية، الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ ياسر شعبان خطاب، مدير شؤون الإدارات، والدكتور عبد الصمد أحمد عبد العزيز، مدير إدارة الحامول شرق، وعدد من الأئمة والخطباء.

ونظمت هذه القافلة، بعض الأنشطة الدعوية المهمة، منها عقد مقرأة القرآن الكريم للأئمة بمسجد السلاهيب الكبير، وأخرى بالمسجد نفسه للجمهور، وكذلك برنامج لقاء الجمعة للأطفال، وسط فرحة غامرة من الأطفال والجمهور، وجرى توزيع بعض الجوائز وشهادات التقدير، تحفيزا لهم على حفظ القرآن الكريم، ومعرفة مقاصده ومعانيه.

وجرى أيضا عقد درس للواعظات بعنوان «دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية» بمسجد السلاهيب الكبير، وكذلك مقرأة لهن بالمسجد بمعرفة الواعظة فاطمة خالد فتحي.

وألقى جميع أعضاء القافلة الدعوية، خطبة الجمعة، التي جاءت تحت عنوان «تطبيقات حسن الخلق».

التزام المساجد بالخطبة الموحدة

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة، وكذلك بالوقت المحدد على مستوى المحافظة، ولم يجر رصد أي مخالفات.