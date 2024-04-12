«الأسقفية» تودع القس الكنن إسماعيل بدر بخدمة شكر

أدى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، اليوم، صلاة خدمة شكر للقس الكنن (رتبة كنسية) الراحل إسماعيل بدر، بمشاركة الأسقف فجاك أفجني ممثل الكنيسة في السودان، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

بدأت خدمة الشكر بدخول موكب رئيس الأساقفة يتقدمه القساوسة والشمامسة ثم قراءات من الكتاب المقدس والترانيم، بالإضافة إلى قراءة السيرة الذاتية للكنن إسماعيل.

وقال رئيس الأساقفة: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن قساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية بمصر، أتقدم بخالص العزاء لأسرة الكنن إسماعيل بدر، ونصلي أن الروح القدس المعزي يملأ قلوبنا جميعًا.

وتحدث رئيس الأساقفة في عظتهِ قائلاً: نفرح أن حببنا الكنن إسماعيل مع المسيح، لأن مع المسيح ذاك أفضل جدًا، فقد خدم الرب بكل أمانة، وأعطى نفسه للخدمة دون شروط، حيث لم يدفن وزانته الذي أعطاها له الله بل استثمرها في الخدمة والكنيسة.

وأوضح القس ياسر كوكو راعي الخدمة السودانية في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية: أن كنن إسماعيل كان لدية بصمة في حياة كل واحد مننا ودليل على ذلك وجودنا جميعًا هنا، حيث كان خادمًا للكل، بالإضافة إلى إصرارهُ أن يكون قناة بركة لكل من حولهُ.

وشارك القس موسى تونسي ممثل عن أسرة الراحل: ستظل أعمال الراحل الكثيرة خالدة في قلوبنا، حيث أنه دخل قلوبنا من أوسع أبوبها، وذلك من خلال البرامج الروحية التي قدمها مثل الخدمات المختلفة والعظات والنهضات.

يذكر أن الكنن إسماعيل بدر رُسم شماسًا في الكنيسة الأسقفية في عام 1989، ثم قسًا في عام 1992م، حيث تنقل في العديد من الخدمات المختلفة في خدمة الكنيسة السودانية، حتى تمت دعوته ليقود خدمة اللاجئين بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في عام 2002م، ليكون هو أول قس سوداني يرعى الخدمة السودانية بالكاتدرائية.