برلمانيون: الدولة حققت نجاحات غير مسبوقة في ملف تطوير العشوائيات والإسكان البديل

قال عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، إن الدولة منذ 2016 وضعت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤية مصر 2030، وتقوم هذه الرؤية على 8 محاور أساسية للتطوير، يأتي في مقدمتها الارتقاء بجودة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، مشيرًا إلى أنه حتى تتمكن الدولة من تنفيذ بنود هذه الرؤية كان لابد من وضع خطة، للقضاء على العشوائيات وتحسين وضع السكان فيها.

مشروعات الإسكان بالعشوائيات

أكد أمين مسعود عضو لجنه الإسكان بمجلس النواب، أن الجمهورية الجديدة تسعى بشكل كبير لتلبية احتياجات المواطنين من الإسكان، بواسطة تنفيذ وحدات سكنية متنوعة في كل أنحاء الجمهورية، وتحقق الحلم في فترة وجيزه فتصبح الأماكن غير الآمنة إلى مناطق حضارية وآمنه للمواطن المصري، بعد أن كان مهددًا في تلك العشوائيات.

وأضاف «مسعود» أنه في هذا الصدد، تسير الدولة بخطى سريعة للانتهاء من إنشاء أحد أهم المشروعات القومية، لعل أهمها؛ تطوير مثلث ماسبيرو، الذي غيرت واجهة العاصمة بشكل كامل، حيث تم بناء عدد كبير من الأبراج بالمنطقة.

تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

أشار النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، إلى أن النجاح الباهر الذي تحقق في منطقة مثلث ماسبيرو، بعد سنوات من التطوير وعودة الأهالي لمنازلهم واستلامهم وحداتهم السكنية، يؤكد أن الدولة أوفت بوعودها تجاه المواطنين، وتم التطوير اللازم في منطقة حيوية من القاهرة.

وأوضح «عبد القادر» أن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، هو أحد أكبر مشروع سكني لتطوير المناطق غير المخططة، والذي تكاتفت فيه جهود الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات وحي بولاق أبو العلا، ليخرج بصورة حضارية، تليق بحياة كريمة للمواطنين. كما إنه أحد مشاريع التطوير العقاري الضخمة، التي شهدتها منطقة وسط العاصمة في السنوات الأخيرة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الجهد الهائل الذي تم في هذه المنطقة، ويمتد على كورنيش النيل، بين مبنى وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتلفزيون، وتحيط بها القنصلية الإيطالية، فضلا عن فنادق أخرى شهيرة، ووسط حركة لا تهدأ بالمكان طوال أيام العام، يؤكد نجاح كافة مشاريع التطوير الهامة التي تخوضها الدولة، كما أنه صفعة للذين شككوا في عودة أهالي ماسبيرو لمساكنهم مرة ثانية بعد التطوير.

أما المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فقال إن طرح العديد من المشروعات السكنية وتسليم وحدات سكنيه لقاطني العشوائيات الذين اختاروا العودة، للمناطق بعد تطويرها من أهم المشروعات التي حققت مبدأ الحياة الكريمة لكل مواطن، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا غير مسبوق بملف العشوائيات،

وأضاف «الجندي»، أن ما شاهدناه من نجاحات في هذا الملف خلال السنوات القليلة الماضية، لم يتحقق على مدار عقود سابقه، كما أن هذا الحدث يبعث بالعديد من الرسائل الإيجابية، فمن ناحية يمثل بشرى سارة للمواطنين، لأنه يمثل التزامًا من الحكومة، بالإيفاء بتعهداتها فيما يخص تطوير منطقة ماسبيرو، وتعويض المواطنين وأصحاب الأراضي، ومراعاة اختيار الراغبين في الاستمرار في المنطقة بعد تطويرها، ومن ناحية أخرى يمثل المشروع إنجازًا حضاريًا بتحويل هذه الكتلة العشوائية في قلب العاصمة المصرية إلى مشروع سكني يوفر حياة كريمة لقاطنيه.