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عضو بـ«النواب»: تحرير سيناء نقطة فارقة في تاريخ مصر الحديث

كتب:

أحمد الشرقاوي
02:11 م | الخميس 25 أبريل 2024
النائب وليد فتحي فرعون عضو مجلس النواب

النائب وليد فتحي فرعون عضو مجلس النواب

قال النائب وليد فتحي فرعون، عضو مجلس النواب، إن تحرير سيناء يمثل نقطة فارقة في تاريخ وطننا الحديث، تغيرت معها طبيعة الأحداث بالمنطقة، وترسخت معها أولى قواعد التنمية والبناء.

تحرير سيناء نقطة فارقة في تاريخ مصر الحديث

وأضاف فتحي، في تصريحات صحفية، أن هذه الذكرى ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري، كونها شاهدة على إرادة وصمود وقوة الجيش وعبقرية الدبلوماسية المصرية، مؤكدًا أن تحرير سيناء أعادت رسم خريطة المنطقة من جديد.

تضحيات مصر لاسترداد أرض سيناء الذكية

وأشار إلى أن مصر بذلت كل غالٍ ونفيس في سبيل استرداد أرض سيناء الزكية، وخاضت معركة تحرير طويلة بدأتها بالانتصار العظيم في حرب أكتوبر 73 وتبعتها بمعركة دبلوماسية مفصلية نجحت بتحرير سيناء كاملة في 25 أبريل 1982.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لولا وحدة المصريين واصطفافهم، وحجم الدعم غير المسبوق الذي قدموه، وكذلك بسالة وبطولة وشجاعة قواتنا المسلحة لما تمكنا من الوصول إلى تحرير الأرض كاملة من العدو الصهيوني وهزيمته شر هزيمة.

 

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