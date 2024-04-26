«الوادي الجديد» ترفع حالة الطوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، لتلقي الشكاوى من المواطنين فيما يتعلق بالأحوال الجوية، وذلك تزامنا مع حالة الطقس السيئ.

عواصف ترابية في عدد من المناطق

وقال محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة تشهد عواصف ترابية في عدد من المناطق، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة.

ولفت إلى أنه تم تخصيص عدة أرقام في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حال وجود أي بلاغات بسبب الأحوال الجوية ، وبيانها كالتالي، الخط الساخن 114 وخط أرضي 2926183 ، وواتساب 01009945477.

وأوضح أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والوحدات المحلية بالمحافظة، كما تم تفعيل غرفة العمليات والأزمات؛ للتعامل مع أي طوارئ وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها.

ووجه المحافظ الوحدات المحلية بسرعة التدخل لرفع آثار العواصف على الطرق، ومجابهة أي أعطال قد تحدث بالمرافق، مناشدًا سائقي المركبات بتوخي الحذر على الطرق السريعة لحين استقرار الأحوال وتحسن الرؤية الأفقية، كما دعا المواطنين للابتعاد عن أعمدة الإنارة واللافتات والأشجار؛ حرصًا على السلامة العامة.