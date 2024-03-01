تضرب 22 محافظة بقوة.. الأرصاد تحذر من عواصف أمشير اليوم

تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عواصف أمشير المصحوبة بالرمال والأتربة والتي تتسبب في إعاقة الرؤية الأفقية على الطرق ضمن حالة الطقس اليوم، إذ تضرب نحو 22 محافظة، وسط تحذيرات لـ 5 فئات منها، خصوصًا إنّ شهر أمشير عُرف بـ «أبو الزعابيب» نظرًا لارتباطه بنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تمتد حتى آخر أيام الشهر.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل تحذيرات الأرصاد الجوية من عواصف أمشير ضمن حالة الطقس اليوم في مصر، وأبرز الفئات التي شملها التحذير، وذلك وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الأرصاد تحذر من عواصف أمشير

وتحذر الأرصاد الجوية، من عواصف أمشير التي تضرب البلاد ضمن حالة الطقس اليوم، حيث تنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على العديد من الطرق في مناطق متفرقة في 22 محافظة والتي تضم «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، وأسيوط، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، ومطروح، والشرقية، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط، والإسماعيلية، والمنوفية، والغربية، والدقهلية».

تحذير لـ 5 فئات

وحذرت الأرصاد الجوية 5 فئات من عواصف أمشير، إذ تضمنت التحذيرات التالي:

المزارعون.. إذا طالبتهم بعدم ري المحاصيل خصوصًا القمح بسبب زيادة نشاط الرياح. الأطفال.. إذ إنّهم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد. كبار السن.. تجنبًا لإصابتهم بنزلات البرد. مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر.. وذلك حتى لا يصابوا بالتهاب الجيوب الأنفية، أو مشاكل التنفس. مرضى حساسية العيون.. تجنبًا للإصابة بالتهاب العيون.

الطقس اليوم في المحافظات

وتشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات، ارتفاعًا في درجات الحرارة، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 30 درجة، بينما تسجل 32 درجة في محافظات جنوب سيناء.

متى ينتهي شهر أمشير؟

وينتهي شهر أمشير يوم السبت 9 مارس الجاري، ثم يبدأ شهر برمهات الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحصاد بفعل الحرارة التي تساهم في نضج المحاصيل بسرعة.

موعد رياح الحسوم

وفيما يخص موعد رياح الحسوم والتي ذُكرت في القرآن الكريم، فإنّها تكون خلال شهر برمهات بعد انتهاء شهر أمشير، إذ يبدأ يوم الأحد 10 مارس، كما إنّه يعرف بارتفاع درجات الحرارة.