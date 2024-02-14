هبوب عواصف رملية في شمال سيناء.. والمحافظة تستعد لسقوط الأمطار

تشهد مدن وقرى محافظة شمال سيناء، هبوب عواصف رملية، تشتد في المناطق الصحراوية والساحلية، وذلك بالتزامن مع غيوم كثيفة بسماء المنطقة، واحتمالية سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة.

وهبت منذ ساعات الصباح الأولى رياح باردة محملة بالأتربة، وشهدت القرى الجنوبية ومناطق وسط سيناء، ومنطقة جبل الحلال رياح شديدة أشبه بالعواصف الرملية، انعدمت فيها الرؤية داخل المنحنيات الجبلية والهضاب.

تقلبات جوية متكررة وانخفاض في درجات الحرارة

وقال المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش اليوم في بيان، إن هناك تقلبات مناخية كبيرة، ورياح شمالية شرقية باردة، مع احتمالية تساقط أمطار على غالبية الأنحاء.

وأضاف المرصد أن درجات الحرارة انخفضت صباح اليوم إلى 16 درجة مئوية، وعاودت الارتفاع إلى 19 درجة مئوية، متوقعة أن تنخفض إلى أقل معدلاتها أوقات المساء.

وحذر المرصد المناخي السائقين من السرعة الزائدة على الطرق السريعة، في المناطق الصحراوية، خوفًا من الرمال المتحركة، التي قد تغطي بعض الطرق الصحراوية، وطالب السائقين بتوخي الحيطة والحذر وعدم السير على عجالة

استعدادات مجلس مدينة العريش لاحتمالية تساقط أمطار

بدوره واصل مجلس مدينة العريش الاستعدادات لاحتمالية تساقط أمطار، من خلال نظافة الشوارع من الرمال، وتنظيف بيارات الصرف الصحي، وغرف تصريف الأمطار، والعمل على مراجعة عمل أماكن تصريف الأمطار بناقط تجمع المياه الراكدة بشوارع وميادين المدينة.