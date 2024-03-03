«الإصلاح والنهضة»: مبادرة «الوطن» لدعم «قادرون باختلاف» تعزز العدالة الاجتماعية

أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بمبادرة جريدة «الوطن» لترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل بلغة الإشارة دعمًا لـ«قادرون باختلاف»، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في إطار استراتيجية الصحيفة لدعم ذوي الهمم.

فئة ذوى الهمم تستحق الدعم والتقدير

وأكّد «عبد العزيز» خلال تصريح خاص لـ«الوطن» أن فئة ذوي الهمم تستحق كل الدعم والتقدير، مشيرًا إلى أنّ تقديم خدمات متنوعة لمساعدتهم ورفع وعيهم وتذليل كافة العقبات أمامهم، واجب على جميع المؤسسات والأفراد.

اهتمام الدولة المصرية بذوي العمم

وأشار إلى أنّ الدولة المصريّة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ذوي الهمم، في ظل جمهورية جديدة، تستوعب كل أبنائها، وتوفر لهم سبل الراحة وإيصال المعرفة.

وشدد على ضرورة توسيع نطاق مثل هذه المبادرات؛ لتشمل كافة المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من أجل تحقيق عدالة اجتماعية وحياة كريمة لكافة المصريين.