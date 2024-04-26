سيد رجب يلبي رغبة عروسين بالتصوير معهما في الإسكندرية

لم يكن الفنان سيد رجب يدرك أن مسلسله «أبو العروسة» سيتحول إلى أيقونة فنية لدى الجمهور، لاسيما فئة الشباب، حيث ما زالت مشاهد هذا العمل متداولة بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سيد رجب يلبي طلب عروسين في الإسكندرية

فوجئ سيد رجب بعروسين يطلبان التقاط صورة تذكارية معه بعد انتهاء الماستر كلاس الذي أقيم له ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، إذ لبى «رجب» رغبة العروسين وسط حالة من الفرحة التي انتابتهما.

تفاصيل مشاركة سيد رجب في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وشهد ماستر كلاس سيد رجب في مهرجان الأسكندرية للفيلم القصير التي أدارته الفنانة سلوى محمد علي، حضور الفنانة رانيا يوسف، حمزة العيلي، المنتج محمد العدل، المخرج عمر عبدالعزيز، الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، بالإضافة إلى جمهور الإسكندرية.